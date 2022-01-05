زيادة جديدة على أسعار «بايك X7» في السوق المصرية

تتوالى زيادة أسعار السيارات في السوق المصرية، منذ بداية العام الجديد 2022، استمراراً لموجة الزيادات التي بدأت منذ العام الماضي 2021.

وشهدت السوق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال العام الماضي نتيجة الأزمات التي يعيشها السوق منذ انتشار وباء كورونا، وغلق العديد من المصانع إضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي تسببت في خفض إنتاج العديد من المصانع في إنتاجها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع طرازات بعينها في السوق المصرية.

ومن أبرز تلك الطرازات التي شهدت زيادة مؤخراً سيارة «بايك X7» الصينية، إذ شهدت الفئة الأعلى تجهيزاً زيادة قدرها 10 آلاف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، أسعار مواصفات السيارة بحسب وكيلها في السوق المصرية.

أسعار «بايك X7» موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الـ«SUV» متعددة الاستخدامات وتتوافر في السوق بفئتين الفئة الأولى بسعر 497 ألف جنيه، والفئة الثانية شهدت التي شهدت زيادة قدرها 10 آلاف جنيه إذ يصل سعرها إلى 578 ألف جنيه.

مواصفات «بايك X7» موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، يولد قوة 187 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DSG.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4710 ملم طول، 1892 ملم عرض، و1715 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2800 مليمتر.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة نحو 380 لترًا.

- وتأتي السيارة بضمان 150 ألف كيلو أو 6 سنوات.