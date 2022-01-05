حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات فهو نشيط ودؤوب، محب للمغامرة، كما يحب ألعاب التحدي والانتصار، يناقش بجرأة وثقة وفخر عندما تتحداه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يمنحك وقتا مناسبا لعقد صفقات تجارية، أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

المريخ وعطارد داعمان ويجعلانك أكثر انفتاحا.. تتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.