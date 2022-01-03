حظك اليوم برج الحمل الاثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الحمل أنّه يمتلك العديد من الصفات الجيدة، أبرزها طيبة القلب وحسن الطباع، ونقاء القلوب كالأطفال مهما تقدم بهم العمر.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في وضع معاكس يدفعك للتنافس، وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.