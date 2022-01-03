حظك اليوم الإثنين 3-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يقدم خبراء الأبراج وعلم الفلك، توقعاتهم بشأن الحالة العاطفية والمهنية للأبراج الفلكية، في بداية كل عام، ويقبل قطاع كبير من المهتمين بعلوم الأبراج والفلك، على متابعة توقعات الأبراج، وخاصة بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وفي عام 2022، تقدم جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد، وقراءتها لـ حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 3-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.

حظك اليوم برج الحمل 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 3-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم تساعدك الحالة الفلكية، وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.

حظك اليوم برج الثور 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للتخطيط لمستقبلك ولعمل توازن بين نفقاتك ودخلك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في مواجهة برجك، وقد يتسبب لك ذلك في حيرة.. فقط لا تتخلّ عن واجبك وعليك أن تتحمل مسئولياتك بشجاعة وإصرار.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 3-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا لحقوقك معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج السرطان 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. تجنّب العصبية وتحكّم اليوم في حساسيتك الشديدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 3-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الأسد 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب يدفعك للاهتمام بالأحباب والأهل ويساعدك ذلك على الاقتراب منهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 3-1-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعمل بحماس وفاعلية وقد تلتقي اليوم بأناس مخلصين تقضي معهم أوقات عذبة.

حظك اليوم برج العذراء 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 3-1-2022 على الصعيد المهني

إذا تعطلت مهمة تقوم بها.. اصبر واعمل في صمت، وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.

حظك اليوم برج الميزان 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 3-1-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم.. تتمتع باليقظة واللباقة، وتبدو أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم برج العقرب 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب وتؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 3-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك نحو بحث بعض المشاكل، وقد تجد لها حلا إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 3-1-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.

حظك اليوم برج الجدي 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع فينوس وبلوتو ببرجك.. الجميع سيحبون رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 3-1-2022 على الصعيد المهني

ما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في قراراتك وانفعالاتك.. لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تعلن خططك وابتعد عن أي مخاطرة.

حظك اليوم برج الدلو 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وابتعد عن الفخر والزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 3-1-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يعمل اليوم لصالحك ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت 3-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم قادرا على التواصل والإقناع، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.