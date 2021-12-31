حظك اليوم برج الثور الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بأن لديه شخصية كريمة بشكل كبير، يسعى دائمًا إلى كسب ود الآخرين له، وتوطيد تلك العلاقات.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الشمس وعطارد بمنزل الحظ.. ترتفع أسهمك، وقد تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.