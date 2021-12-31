حظك اليوم برج الحمل الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بكونه يمتلك شخصية طيبة القلب، كما أنه هادئ يبتسم بكل مودة وحب، دائمًا ما ترى وجهه ممتلئ بالسعادة والفرح.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ، واليوم سيكون الوقت رائعا لالتقاط الفرص وللخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.