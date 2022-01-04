زيادة معاش اتحاد المهن الطبية إلى 1000 جنيه شهريا

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية فى اجتماعه اليوم، زيادة معاش أعضاء الاتحاد وأسرهم إلى 1000 جنيه شهرياً، اعتباراً من أبريل 2022.

الأعضاء المستحقون للمعاش

وبلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع خلال عام 2021 نحو 105000 عضو، فيما بلغ إجمالى قيمة معاش الأعضاء وأسرهم في المهن الطبية حوالى مليار وتسعين مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالاً كل ثلاثة أشهر فى منتصف أشهر (فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر).

وجرى تحويل المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل عامين، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عام.

الأوراق المطلوبة

ويقدم اتحاد نقابات المهن الطبية معاشاً لأعضائه من النقابات الأربع أعضاء الاتحاد (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين) عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية:

1- استمارة «أ.ن» من النقابة الخاصة بالعضو.

2- خطاب من أحد بنوك «مصر - الأهلى- الإسكندرية» بالموافقة على تحويل المعاش عليه «حساب جارٍ أو توفير».

3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

4- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة جاردن سيتي - القاهرة.