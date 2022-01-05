استمرار تلقي طلبات وظائف وزارة التموين للعمل بوظيفة باحث سجل تجاري

يستمر، لليوم الخامس على التوالي، راغبو الحصول على وظائف وزارة التموين، في التقديم عبر بوابة الحكومة المصرية للوظائف المتاحة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، والتي بدأت منذ يوم السبت 1 يناير 2022، بعد إعلان جهاز التجارة الداخلية حاجته لتوظيف 200 موظف للعمل في وظيفة باحث سجل تجاري، وذلك حتى استمرار غلق باب التقدم نهاية شهر يناير 2022.

أين توجد استمارة وظائف وزارة التموين؟

ووفقا للإعلان فإن تلقي طلبات وظائف وزارة التموين بجهاز التجارة الداخلية، ستتم للراغبين في الحصول على الوظيفة من خلال استيفاء المستندات المطلوبة باستمارة التوظيف والموجودة على بوابة الحكومة المصرية – بوابة الوظائف الحكومية، وذلك وفقا للشروط المعلن عنها.

شروط وظائف وزارة التموين بجهاز التجارة الداخلية

** ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

** أن يكون خريج إحدى كليات التجارة أو حقوق أو اقتصاد وعلوم سياسية.

** ألا يقل التقدير عن جيد.

** أن يكون المتقدم ملما بأساسيات الحاسب الآلي.

** أن يجيد اللغة الإنجليزية.

أماكن التوظيف على باحث سجل تجاري

ووفقا لما أعلنه جهاز تنمية التجارة الداخلية، فإن أماكن العمل على الوظيفة ستكون داخل محافظات: «القاهرة - الاسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - البحر الأحمر - الوادى الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء».

خدمات السجل التجاري المتاحة إلكترونيا

ويقدم جهاز التجارة الداخلية، عبر بوابة مصر الرقيمة عدد من خدمات السجل التجاري إلكترونيا وهي:

1. طلب مستخرج سجل تجاري.

2. استعلام عن سجل تجاري.

3. طلب تجديد سجل تجاري.

4. طلب شهادة بيانات.

5. تحديث بيانات.

6. إضافة منشأة مسجلة (غير مدرجة داخل شركاتي).

7. الاستعلام عن المكاتب.

8. حجز ميعاد.

9. استدلال عن سجل.

10. طلب مستخرج سجل تجاري للاعتماد من وزارة الخارجية.

11. حجوزاتي.