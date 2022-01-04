اتحاد المهن الطبية: إنشاء مفارم لمخلفات العيادات في 6 محافظات

أعلن الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، بدء إجراء دراسة جدوى لإنشاء وحدات تخلص من النفايات الطبية على مستوى الجمهورية، وذلك فى استجابة من مجلس الاتحاد لمقترح رئيس الاتحاد، موضحا أنه من المنتظر البدء بإنشاء مفارم فى 4 أو 6 محافظات وهى المناطق الأعلى كثافة فى أعداد العيادات، وبالتالى فى إنتاج المخلفات الطبية.

خيارين للتخلص من النفايات

وأشار «هيكل»، إلى أنه بدأ إجراء اجتماعات مع خبراء التخلص من النفايات الطبية والشركات العاملة فى استيراد وتصنيع المفارم للإطلاع على أسعارها، وأفضل وأحدث طرق إنشائها، حيث يوجد خيارين للتخلص من النفايات، الأولى غير صديقة للبيئة وتتطلب عدة اشتراطات يصعب توفيرها فى كل المحافظات، والأخرى طرق حديثة تعتمد على أجهزة لفرم النفايات وتعقيمها وإخراجها فى شكل بودرة، والتى تُسهل التخلص من المخلفات بالطرق التقليدية حينها.

صعوبة التخلص من النفايات

وأوضح نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الأطباء يعانون منذ فترة طويلة من صعوبة التخلص من النفايات، وعدم إلتزام الشركات بالعقود، وإهمال تجميع المخلفات من العيادات حتى أصبح الأطباء يضطرون إلى توصيل النفايات بأنسفهم لأماكن التخلص من النفايات الطبية، فضلا عن ارتفاع أسعار التعاقدات مع الشركات والتى تصل إلى 9 آلاف جنيه كل 6 أشهر، بخلاف 20 جنيها لكل كيلو من النفايات.

ولفت «هيكل» إلى أن اتجاه اتحاد المهن الطبية إلى إنشاء مفارم ووحدات للتخلص من النفايات الطبية يهدف إلى تسهيل الاجراءات على الأطباء فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الطبية، خاصة أن التعاقد مع مفارم أو محارق للتخلص من النفايات أحد اشتراطات البيئة للحصول على تراخيص العيادات، وتجديدها.