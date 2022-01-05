حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 5-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يغلب على مولود برج السرطان المزاجيّة، فقد يتبدل مزاجه إلى الأسوأ خلال لحظات في حال شعر بعدم التقدير لعاطفته أو بالغيرة، ولكن بمجرّد حصول أمر يسعده يعود مزاجه إلى الأفضل خلال لحظات أيضا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما، وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

تميل للتعاون مع من حولك، وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.