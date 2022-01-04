حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجدي بالإخلاص لمن يُحب، يحب التغيير والتّجارب الجديدة، فهو عاشق للسفر، كما أنه يمتلك قدرات فكرية عميقة، ولديه طرقاً مميزة في التفكير والتحليل تجعل شخصيته فريدة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

المريخ وعطارد داعمان ويمنحك ذلك إصرارا وطاقة ونشاطا وتعرف كيف تفرض وجهة نظرك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في برجك يجعلك اليوم تشعر بثقة وبسلام نفسي وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.