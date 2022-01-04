حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت، بأنه شخصي واجتماعي، ويهتم بمن حوله ومن يحبهم، سواء أكان ذلك بالاتصالات الصوتية، أو الرسائل القصيرة، كما أنها دايما ما توازن بين الأمور بعناية قبل اتخاذ أي قرار.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ومراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

من المهم اليوم أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.. وتحسن التصرف لتعيش في سلام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.