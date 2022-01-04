حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تعتبر أنثى برج الجدي غامضة، فهي لا تكشف نفسها بسرعة وسهولة لأيّ شخص كان، بل على العكس فإنها تحبّ التأكد من أن الشخص يستحقّ أن تشاركه أفكارها وتكشف له عن شخصيّتها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

وتستطيع اليوم أن تصل لمعلومات تفيد مسيرتك، فقط اعتنِ بحساباتك وخطواتك لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني وقد تكون هناك فرصة للتفاوض حول أمور تشغلك، فقط عليك أن تعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد ويوافق تاريخ ميلادها 17 يناير.