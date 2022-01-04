ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر في أحد شوارع القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تعليق مدعوم بالصور بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل "محددة" بالقيادة بطريقة متهورة بإحدى الشوارع بالقاهرة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها حال سيره بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وتبين أنها ملكه ورخصتي التسيير والقيادة ساريتان ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.