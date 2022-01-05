«بيطري القاهرة» تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية للحيوان

حذرت مديرية الطب البيطري بالقاهرة من الإفراط في تناول المضادات الحيوية للحيوان دون إشراف طبي، وتساءلت لماذا لا ننصح بالإفراط في تناول المضادات الحيوية، وما علاقتها بالأمن الغذائي والصحة؟.

وقالت الدكتورة سهام صادق، طبيبة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن العلاقة بين مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية واستخدامها مع الحيوانات المنتجة للغذاء أن المضادات الحيوية هى أدوية مصممة لقتل البكتريا أو وقف نموها أى للوقاية ولعلاج العدوى البكتيرية بسبب الافراط أو سوء استخدام المضادات الحيوية، ونمو البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية مما يعنى التسبب فى علاجها.

طرق انتقال البكتريا

وأشارت فى تقرير صادر عن مديرية الطب البيطرى بالقاهرة ، تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تغير البكتريا نفسها الاستجابة لاستخدام هذه الادوية، وحول كيفية انتقال البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية،وأوضحت تحمل جميع الحيوانات البكتريا فى أمعاءها ويمكن أن تنتشر البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية عن طريق عدة وسائل منها ،فضلات الحيوانات، المنتجات الحيوانية مثل الدجاج واللحوم إلى جانب الخضروات والفاكهة، المياه الملوثة مثل استخدام لوح التقطيع دون غسله بين كل استخدام والآخر.

وأوضحت خطورة البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية ،حيث تؤدى العدوى بالبكتريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أمراض بسيطة تتطور فى بعض الأحيان لأمراض خطيرة تستغرق وقت طويل للتعافى منها أو للوفاه ، ومن أمثلة البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية،السلمونيلا،بكتريا السل، الكليبسيلا، السدوموناس ايروجينوزا، النيسرية.

تحصين الحيوان

وأكدت أن إدارة الغذاء والدواء الامريكية ومراكز مكافحة الامراض أوصت بعدم استخدام المضادات الحيوية إلا فى حالات الضرورة لضمان صحة الحيوان، ويكون العلاج تحت اشراف الطبيب البيطرى المعالج، مع التأكيد على ان تحصين الحيوانات أحد أهم الأمور التى تقلل الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية.

من ناحية أخرى قامت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بحملة برئاسة الدكتورة نشوى هيكل مدير إدارة المطرية، بالتنسيق مع حى المطرية للكشف على المنتجات التي تباع بسوق الخميس ذات أصل حيوانى، والتأكد من صلاحية المنتجات للحفاظ على صحة المواطن، علاوة على تعقيم المحلات لتخفيف الحمل الڤيروسي والحد من انتشار الأوبئة.