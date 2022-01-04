البورصة تغلق على ارتفاع جماعي.. ورأس المال السوقي يربح 4.5 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع نسبته 0.72%، وذلك عند مستوى 11982.61 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.4%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2301.33 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3362.09 نقطة مرتفعا بنسبة 1.39%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 1.31%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.31%، ليغلق الجلسة عند 2153.23 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.09 مليار جنيه، من خلال التداول على 422.7 مليون سهم، وتنفيذ 43.6 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 100 سهم، فيما انخفض 42 آخرين، واستقر 48 سهمًا دون تغيير.

المؤشر «إيجي إكس 30» تحت مستوى 12200 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أنهت مؤشرات البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع، وصعد المؤشر الرئيسي بدعم من المؤسسات المالية العربية والمصرية، وارتفع المؤشر الرئيسي مع اتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء الأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، متجهاً بهذا الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية إلى اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12000 نقطة.

وتوقع عيد، أنه مع استقرار المؤشر أعلى مستوى 12000 نقطة يستهدف مستوى المقاومة الثاني 12200، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسية للمؤشر الرئيسي، يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي وهو 11850 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، شهد اليوم ارتفاعا مدعوماً بعمليات شراء مكثف من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر، ونجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 2300، بفضل الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.

وتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2300 نقطة، واستمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة يدفع المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2360 ثم 2400، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2260 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 27 مليون جنيه للمصريين، و16.2 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 43.3 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 771.761 مليار جنيه، بمكاسب 4.5 مليار جنيه.