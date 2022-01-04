حسام غالي يطالب بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من استثمارات الهيئات

طالب النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب، بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من أرباح الاستثمارات المقامة على مراكز الشباب والهيئات الرياضية.

اجتماع لجنة الشباب والرياضة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب.

وقال وكيل لجنة الشباب إن الهدف من الاستثمار في مراكز الشباب، تنمية الموارد الرياضية، من أجل العمل على دعم الناشئين، وتوفير المناخ المناسب لهم لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

الرياضة قائمة على الموارد

وأشار «غالي» إلى أن الرياضة قائمة على الموارد، لذلك يجب الحفاظ على تلك الموارد، وعدم استقطاع جزء منها لصالح وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات، مؤيدا مطالب اللجنة بالتوصية بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من الاستثمارات المقامة على مراكز الشباب والهيئات الرياضية المختلفة.