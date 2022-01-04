وقف العمل بوحدة الصباغة في شركة «مصر للغزل» بعد انهيار سقف المصنع

أكدت وزارة قطاع الأعمال، أنه نظرًا للحالة السيئة التي وصل إليها سقف مصنع نسيج (7) بوحدة النصر للصباغة والتجهيز، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، سقط أمس، سقف المصنع مع بدء تشغيل الوردية الثانية.

إصابة 5 من العاملين وحالة وفاة

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه قد نتج عن سقوط السقف إصابة عدد 5 من العاملين تم خروج 4 منهم من المستشفى لديهم إصابات خفيفة، والحالة الخامسة تخضع لعملية جراحية بعد إجراء الإسعافات اللازمة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

منح العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام

وفي هذا الإطار، فقد تم وقف العمل بوحدة النصر، ومنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين ومنحة فورية لأسرة المتوفي 15 ألف جنيه، بخلاف مصروفات الجنازة.

تجدر الإشارة، إلى أنه ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تم دمج شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وأن عمليات التطوير التي تجري حاليا بشركة غزل المحلة تهدف إلى تطوير، وتحديث المنشآت والمصانع القائمة مع إنشاء مصانع جديدة.