السيسي: يجب اتباع الإدارة الحديثة في قطاع الأعمال الحكومي «بدون خواطر»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية استخدام نظم الإدارة الحديثة في إدارة قطاع الأعمال الحكومي، وقال: "يجب اتباع الإدارة الجيدة اللي مفيش فيها خواطر، مش هعين حد في المصنع ملهوش لازمة، عشان قريبي أو معرفتي أو كلام من هذا القبيل، بتكلم في الإدارة المحترمة للمصانع، ولن يتأتى ذلك إلا بشراكة مع القطاع الخاص، لأنه بيدفع ودي فلوسه، والناس بتوع قطاع الأعمال العام ممكن يزعلوا من هذا الكلام".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه للتوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة، قائلا: "بتكلم في مصلحة أكبر بكتير من الشركة، بتكلم في بلد، إن البلد دي تعيش وتكبر، مش إن مواطن أو مجموعة مواطنين جوه مصنع يعيشوا ويقبضوا، بتكلم إن المصانع تبقى عبارة عن أداة لنمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع".