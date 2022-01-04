«فؤاد» بـ«كهرباء دمنهور»: معالجة زيوت المحولات أنهت مشكلة منذ الستينات

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، محطة الكهرباء بدمنهور، ضمن جولاتها التفقدية لعدد من المنشآت الصناعية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي بها.

وأكدت «فؤاد»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن وزارة البيئة نفذت تجربة رائدة بمحطة الكهرباء بدمنهور، من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة لمعالجة كمية 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة ب PCB's وهى مشكلة تاريخية منذ الستينات، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى، في إطار دعم الدولة لخطط الإصحاح البيئي تحقيق الاستدامة بمشروعاتها ودعم الاقتصاد الدوار.

معالجة 5 محولات بمجموع زيوت بلغ 206 أطنان

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم معالجة خمسة محولات بقدرات مختلفة حتى الآن، بمجموع زيوت بلغ 206 أطنان، منها ثلاث محولات تم معالجتها أثناء الخدمة وإنتاج الكهرباء، وجار حاليا عمل الوحدات على معالجة 110 أطنان من الزيوت.

وأضافت أن نتائج أعمال المعالجة، أثبت كفاءة الوحدات في إزالة ملوثات PCB’s من الزيوت، بما يفي بالتزامات مصر الدولية الخاصة باتفاقية استكهولم، وكذلك زيادة كفاءة الوحدات في إعادة وتحسين الخصائص الكيميائية للزيوت، بما فيها نسبة الرطوبة وجهد الكسر والحموضة وغيرها من الخصائص، وليس فقط إزالة التلوث وبالتالي إطالة عمر الزيوت والمحولات الموجودة بالخدمة.

العمل البيئي والاقتصادي وجهين لعملة واحدة

وأشارت «فؤاد»، إلى أن تجربة معالجة محولات الكهرباء بالمحطة، تؤكد أن العمل البيئي والاقتصادي وجهين لعملة واحدة، وذلك بإتاحة إمكانية إعادة استخدام زيوت المحولات التي خرجت من الخدمة بعد معالجتها لتمثل عائد بيئي واقتصادي عال جدا، خاصة مع ارتفاع أسعار الزيوت الجديدة، التي تخططت 40 ألف جنيه للطن، وهي في نفس الوقت تحقق أهداف الاقتصاد الدوار ضمان الاستدامة في العمل، إذ أنه لا يوجد حاجة للتخلص من الزيوت الملوثة خارج مصر، الذي ارتفعت تكلفته في الفترة الأخيرة لتعود مرة أخرى للعمل ضمن عمليات الإنتاج.

جدير بالذكر، أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع لوزارة البيئة، قام بعمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لأفضل الوسائل للتخلص أو معالجة كمية 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة PCB، وجرى طرح مناقصة دولية لشراء وحدتي معالجة وإزالة تلوث PCB’s من الزيوت، وعقب وصول المعدات إلى مصر تم تنفيذ برنامج تدريبيي نظري وعملي بواسطة الشركة الموردة خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر 2021.