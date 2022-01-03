بعد اقترابها من أدنى مستوى في 6 سنوات.. هل تنخفض أسعار الذهب في 2022؟

ترتبط أسعار الذهب بعوامل عدة، على رأسها التضخم والمخاطر العالمية، إلا أن العام 2021 لم يكن العام الأفضل للمعدن الأصفر، الذي أغلق تعاملات العام الماضي عند مستويات لم تتجاوز 1800 دولار للأونصة، كما شهد أسعار جنونية مع بداية انتشار فيروس كورونا في مارس 2020، نتيجة مخاوف الأسواق العالمية من المستقبل المجهول نتيجة الوباء، إلا أن العام التالي لم يشهد الزخم ذاته، سواء من جانب الأفراد أو صناديق الاستثمار العالمية.

وبحسب ما ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية فإن المستثمرين فقدوا اهتمامهم بالمعدن الأصفر، وهو ما بدا واضحًا في أحجام التداول وحيازات الصناديق، وكشفت الوكالة أن سعر الذهب الفوري انخفض بـ 4% بنهاية 2021، وهو ما يجعله قريبًا من أكبر انخفاض سنوي منذ 6 سنوات تقريبا.

وتشير معطيات الأسواق العالمية إلى أن الذهب بدأ العام الحالي بنسبة 10% في الربع الأول، وهو ما جاء على خلفية ظهور اللقاحات وفتح الاقتصادات العالمية، إلا أن ظهور السلالة الجديدة «دلتا» أدت إلى تراجع الهجمة الاستثمارية نحو الذهب.

تراجع حيازات الصناديق

وتشير «بلومبرج» إلي أن حيازات الصناديق المتداولة في البورصة للذهب تراجعت بنسبة 9% تقريباً خلال العام، وأرجعت الوكالة الأمر إلى وجود علامات على قوة الدولار، وتوجهات البنوك المركزية العالمية لخفض الحزم التحفيزية، ما دفع كثير من الأموال في اتجاه الأسهم، فضلًا عن اتجاه كثيرين للاستثمار في العملات المشفرة، كأداة تحوط، بينما تسبب احتمال تشديد السياسة النقدية بالإضرار بجاذبية الذهب، كانت الأسعار مدعومة بطلب قوي من مستهلكي المجوهرات الآسيويين ومشتريات البنك المركزي.

وتتوقع الوكالة أن الأسعار قد تعود للارتفاع مجددا، حال استمرار معدلات التضخم المرتفعة في العام الجديد، لكن صندوق «بلاك روك» يعتقد أن الذهب قد يصعد بدافع من أسعار الفائدة المرتفعة وأداء الدولار، فيما يتوقع صندوق «جي بي مورجان» أن تتراجع أسعار إلى 1,631 دولارًا للأوقية كمتوسط.

أسباب التراجع

ووفقا لما يراه نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الحالية تشهد تراجعا في شهية المستثمرين تجاه الذهب على المستوى العالمي، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحديد التوقعات بشأن مستقبل الذهب في السوق المحلية خلال 2022 مرتبط بعدة عوامل على رأسها الطلب العالمي ومدى قوة الدولار، فضلًا عن موقف سعر الفائدة الذي تعلنه البنوك المركزي، متوقعًا أن يغلب طابع التقلبات على أداء الذهب في الأشهر المقبلة.