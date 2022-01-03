تراجع أسعار الذهب 7 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم: عيار 21 بـ790 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الاثنين الموافق 3 يناير، أول أيام عمل أسبوع البورصات العالمية وأسواق المال، ليخسر المعدن النفيس نحو 7 جنيهات في الجرام، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 790 جنيهًا مقابل 797 جنيهًا صباح اليوم.

وفي هذا الصدد، يرصد بوابة موقع «الوطن» آخر تحديثات أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم في البورصات العالمية وأسواق المال، وانعكاسها على السوق المحلية في السطور التالية..

أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

وبحسب نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقد سجل سعر الأوقية نحو 1816 دولار، مقابل 1822 دولار صباح اليوم.

وأضاف أن هذا التراجع أثر على سعر الذهب محليًا، حيث تراجع سعر الجرام نحو 7 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 790 جنيهًا، مقابل 797 جنيهًا صباح اليوم.

بينما سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 903 جنيهات، مقابل 910 صباح اليوم، أما عيار 18 فقد أصبح سعر جرام بنحو 677 جنيهًا مقابل 684 جنيهًا.

الجنيه الذهب يخسر 64 جنيهًا

وسجل الجنيه الذهب سعر 6320 جنيهًا في نهاية المعاملات اليومية مقابل 6.384 جنيها صباح اليوم، ليتراجع بذلك نحو64 جنيهًا.

أسباب تراجع الذهب عالميًا

وعن أسباب هذا التراجع، قال نجيب إن بعد انتهاء إجازات الكريسماس وأعياد الميلاد، حيث ينخفض التدول بشكل طبيعي في أسواق المال، مضيفًا أن هناك سبب أخر وهو طرح كميات كبيرة من الذهب في البورصات، ما يزيد من المعروض ويقل الطلب، فينخفض السعر.

وأضاف أن سعر الذهب محليًا يتحدد، بناءً على عاملين الأول هو سعر الذهب في أسواق المال والبورصات العالمية، والعامل الثاني وهو سعر صرف الدولار في البنوك المصرية.

وأوضح نجيب أن هناك ضبابية في المشهد، فلا يمكن توقع ارتفاع أو انخفاض مؤشر المعدن النفيس خلال الفترة القادمة، بسبب الأحداث المتلاحقة.