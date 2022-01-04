وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإسباني العلاقات والقضايا الإقليمية

تلقىَ وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس، جرى خلاله تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

بحث أبرز أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون

وبحث الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي، أبرز أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون والدفع قدمًا بها لآفاق أرحب، ومواصلة السير قدمًا في مسار تعزيز ودعم شتى جوانب التعاون من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبيّن لما فيه صالح البلديّن والشعبيّن الصديقيّن، فضلًا عن الاتفاق على تكثيف التنسيق إزاء الملفات المختلفة، ولاسيما في المحافل الدولية والتأكيد على الدعم المتبادل في هذا الشأن.

كما تطرق الوزير شكري ونظيره الإسباني، إلى أهم قضايا المنطقة والملفات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، إذ تم تبادل وجهات النظر والرؤى في هذا الشأن، والاتفاق على ضرورة العمل من أجل حل الأزمات واستتباب الاستقرار في سائر أرجاء المنطقة.

وأكد الجانبان، أهمية استمرار الحوار السياسي في شتى القضايا، على النحو الذي يسهم في تعزيز التنسيق بين مصر وإسبانيا.