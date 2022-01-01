«التعليم» تصدر تعليمات للتقديم للإعارات الخارجية: الاختبار مرة واحدة

أصدرت المديريات التعليمية مجموعة من التعليمات العامة الخاصة بالتقديم للإعارات الخارجية التي بدأت اعتباراً من اليوم وتستمر حتى شهر فبراير المقبل.

وأوضحت أنه يجب على مقدم طلب الإعارة أن يقدم الطلب على المرحلة الأصلية المقيد عليها وقت التقدم ويصور الطلب «نموذج 1» على الوجهين في ورقة واحدة وبطاقة الإعارة «نموذج أ.ج» مصورة على الوجهين في ورقة واحدة، وتطابق الوظيفة في بطاقة الرقم القومي لصحيفة الحالة وجواز السفر على أن تكون البطاقة سارية وجواز السفر ساري.

يجب تدوين الإجازات الخاصة للتعاقد الشخصي للتعامل كمدرس فقط

وأضافت المديريات في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يجب تدوين الرغبات بخط واضح في بطاقة التقدم للإعارة وطلب الإعارة مع التوقيع على ذلك، وتدوين الإجازات الخاصة للتعاقد الشخصي للتعامل كمدرس فقط، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات بدقة وكذلك المواعيد المحددة للتقديم، لافتة إلى أن هذه الإعارات تفيد في صقل خبرة ومواهب المعلم لاحتكاكه ببيئة تعليمية جديدة.

وتابعت المديريات التعليمية، أنه يجب مراجعة الإعارات السابقة والأوامر التنفيذية من واقع ملف خدمة المتقدم وتدوين أكثر من رقم هاتف محمول ببطاقة الإعارات وطلب الإعارة يكون بخط واضح، مؤكدة أن الاختبار الشخصي يعقد للمتقدمين للدول غير الناطقة بالعربية مرة واحدة وفي حالة التخلف عن الاختبار يعتبر اعتذارا عن طلب الإعارة مع عدم إعادة الاختبار مرة أخرى.

المنتدب على المحافظة يتقدم بطلب الإعارة من محافظته الأصلية

ونوهت المديريات إلى أنه غير مسموح لموجهي المواد بتدوين الرغبة في التدريس ببطاقة الإعارة أما الوظائف التي يسمح لهم بالتقدم بالعمل بالتدريس هي القائمون بعمل وكلاء المدارس ومديري المدارس غير المتفرغين ومديري المدارس المتفرغين الحاصلين على مؤهل متوسط، لافته إلى أن المنتدب على المحافظة يتقدم بطلب الإعارة من محافظته الأصلية، والمعينين الجدد على درجة مالية وبمسمى وظيفي «أخصائي تدريس» ويقوم بتدريس المادة المعين عليها يتقدم على تاريخ استلام العمل مع إرفاق الأمر التنفيذي.