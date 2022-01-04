تساقط أمطار متوسطة على بلطيم والبرلس ومطوبس في كفر الشيخ

تساقطت أمطار متوسطة على مدينتي بلطيم والبرلس ومركزي فوه ومطوبس بشمال محافظة كفر الشيخ، حيث شهدت البرلس سقوط أمطارا متقطعة ما أدى لغرق بعض الشوارع.

ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تقلبات الطقس ورفع آثار مياه الأمطار من الشوارع خاصة الرئيسية وأمام المدارس والمصالح الحكومية والمستشفيات لتسهيل حركة المواطنين، بينما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الانعقاد المستمر لغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والغرف الفرعية والتواصل بشكل مستمر مع مركز العمليات وغرفة الأزمات حال حدوث أي طارئ في المرافق.

المحافظ يناشد المواطنين بالابتعاد عن ركن السيارات أسفل الأشجار

كما ناشد محافظ كفر الشيخ، قاطني المحافظة بالإبلاغ عن أي أعطال قد تطرأ على المرافق العامة وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة تجنبا لوقوع حوادث، فضلا عن عدم الخروج إلا للضرورة في الأوقات التي تحذر فيها هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة أو تواجد رياح من شأنها تعطيل حركة المواطنين تجنبا لوقوع حوادث.

وواصلت الوحدات المحلية خلال الساعات الماضية عمليات رفع آثار مياه الأمطار من الشوارع بعد سقوط الأمطار على بعض المناطق، كما كثف عمال النظافة من تواجدهم بالشوارع لتنظيفها حفاظا على المظهر اللائق بخاصة المدن فضلا عن تسيير حركة المواطنين، كما جرت صيانة خطوط الصرف الصحي بمدينة دسوق وتسليك بالوعات الصرف وصفايات المطر في مختلف مدن المحافظة.