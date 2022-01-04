بريد الوطن.. محاصرة وباء كورونا وانتهاء الجائحة

مما لا شك فيه أن انتشار وباء كورونا هدّد البشرية فى العالم كله، وحصد الأرواح، وقلب الاقتصاد العالمى رأساً على عقب، وبسببه فقد الكثيرون حول العالم سُبل عيشهم، وفى سبيل مكافحة هذا الوباء القاتل، كافحت ونجحت كيانات طبية عالمية فى إنتاج الكثير من اللقاحات التى أسهمت بفاعلية، وإلى حد كبير، فى الحد من انتشار الوباء، خاصة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومؤخراً سرت أنباء سارة تعلن نجاح شركة «فايزر» الأمريكية فى إنتاج عقار لعلاج عدوى كورونا، سيكون بديلاً ناجعاً للقاحات كورونا ويعطى فى المنزل لمدة خمسة أيام، وتبع ذلك إعلان شركة «أسترازينيكا» البريطانية عن إنتاج عقار جديد قائم على الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا، ويعطى للمرضى المعرّضين لمخاطر عالية فى الحالات الحادة فى أول ثلاثة أيام من بداية ظهور الأعراض، كما أنه من المنتظر خلال الشهر الحالى، بداية التجارب السريرية للقاح جديد من الجيل الثانى ضد كورونا، يمنح مناعة طويلة الأمد ولا يتطلب جرعات معزّزة (منشّطة)، وهو فعال ضد كل متحورات كورونا، ويمكن حفظه فى درجة حرارة الغرفة لمدة ثلاثة أشهر، مما يجعل توزيعه فى كل العالم أسهل وأسرع وأكثر فاعلية، وسوف ينتقل البشر إلى الوضع الطبيعى للحياة لما قبل انتشار الوباء، على مشارف عام 2024، حيث ستكون نهاية الجائحة.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب - القاهرة

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