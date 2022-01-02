بريد الوطن .. أعراض انسحاب (قصة قصيرة)

يشعر بتآكل روحه وهزائمه النفسية، عندما أدرك أن الكثير من علاقاته الاجتماعية كان يجلس فيها على مقعد الاحتياط، وأن لا أحد يقدّر أفكاره، كذلك شغفه لأشياء أبهرته فى بدايتها يرى أنه أعطاها أكثر مما ينبغى، وبعض المواقف أكثر من حجمها، بل كان مردودها يعود عليه بالألم والوجع ويحمّله هموماً تحاصره أينما ذهب رغم أنه حاول مرات عديدة أن يتجاهلها، مما جعله يفقد بريق روحه، حيث كان يخفى ما يريد البوح به خوفاً من الفهم السيئ لمراد كلماته وحواراته، وكأنه غير مرغوب فيه، ومع ذلك كان يحاول الاستمرار من أجل شىء لا يريد أن يفقده بداخله تجاههم، لكن بمرور الوقت بدأ يشعر أن هناك أشياء لا تستحق كل هذا العناء، هذا الشعور المخيف بالصمت والوحدة والذى أصابه بشظايا حارقة لامست كوامن نفسه كان بمثابة بداية للانسحاب الهادئ والهروب من مشاعر عدم الارتياح ووضع حداً لذلك الوضع السيئ كى يتجنب معارك حياتية هو فى غنى عنها، فقد كان يحاول ببسمات أن يخفى سمات الانزعاج وملامح الضيق كى تسير الأمور بشكل طبيعى لكن يبدو أن الأمر كان قاسياً عليه وأقوى منه حيث إنه كان يدرك جيداً أن أعراض الانسحاب مؤلمة كونها تسبب مشكلات نفسية مصاحبة قد تستمر على المدى الطويل ولكن لا مفر من اتخاذ قرارات حاسمة، والبدء فى البحث عن بدائل جديدة لمنع أو تخفيف أعراض الانسحاب، ليتخطى تلك المرحلة، بتعزيز قدرته لذاته من أجل الخروج من انكساراته وخيبات الأمل التى سببت له أحزاناً وآلاماً روحية.

عصام كرم الطوخى - كاتب ومؤلف

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