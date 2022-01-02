بريد الوطن .. التصالح على مخالفات حكم فيها القضاء!

يتساءل كثير من المواطنين ممن قدموا طلبات للتصالح، بعد قرار الدولة، عن مخالفات لهم كانت لها قضايا حكم فيها القانون بغرامات دفعوها، قائلين: أليس هذا كافياً؟ ولماذا نتصالح وقد نفذنا حكم القضاء وانتهى الأمر؟ ألا يحق لنا استخراج التراخيص للبناء مباشرة؟ وهل فُهم قانون الدولة للتصالح خطأ من قِبل المحليات وزُج بالجميع فيه، دون تفرقة بين حالات الاعتداء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، دون سند بتقنين الوضع، وبين مخالفات برّأها القضاء أو نفذ فيها عقوبة؟

نناشد السيد وزير التنمية المحلية توجيه مسئولى المحليات بالتخفيف عن المواطنين فى هذا الملف.. وسرعة إنهاء إجراءات تصاريح البناء والتعلية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

وفى مركز منشأة القناطر، يناشد المواطنون السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التوجيه العاجل لمسئولى المحليات بحل مشكلات المواطنين، والتيسير عليهم، ومراعاة الظروف المجتمعية التى يمرون بها، وتسهيل إجراءات التصالح، وسرعة استخراج (نموذج 10)، وعمل التسويات اللازمة لمن دفعوا غرامات سابقة بأحكام القضاء، بعد التأكد أولاً مما إذا كانوا داخلين فى التصالح أم لا.. وسرعة استخراج تصاريح البناء والتعلية.

وفى النهاية.. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (يسِّروا ولا تُعسروا).

رزق عبدالمنعم خليف

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com