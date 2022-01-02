بريد الوطن .. رباه

رباه إنى قد سئمت

من المعاصى والذنوب

ضاع الطريق وليس لى

إياك يقبل من يتوب

أنت المقدّر للمصائر

والمقلّب للقلوب

بل أنت تستر للعصاة

تعمداً كل العيوب

رباه ذنبى عالق فى عنقى

فلا شخصٌ ينوب

يا رب فاعصمنى من الشيطان

فى اليوم العصيب

فظلال عفوك دائمات

ليس يلحقها النضوب

رباه إنى كالغريب

مشتتٌ بين الدروب

فارحم ضعيفاً مستجيراً

إن جودك لا يغيب

عبدالناصر الكومى

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