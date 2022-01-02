بريد الوطن .. رباه
كتب:
الوطن
11:18 م | الأحد 02 يناير 2022
صورة تعبيرية
رباه إنى قد سئمت
من المعاصى والذنوب
ضاع الطريق وليس لى
إياك يقبل من يتوب
أنت المقدّر للمصائر
والمقلّب للقلوب
بل أنت تستر للعصاة
تعمداً كل العيوب
رباه ذنبى عالق فى عنقى
فلا شخصٌ ينوب
يا رب فاعصمنى من الشيطان
فى اليوم العصيب
فظلال عفوك دائمات
ليس يلحقها النضوب
رباه إنى كالغريب
مشتتٌ بين الدروب
فارحم ضعيفاً مستجيراً
إن جودك لا يغيب
عبدالناصر الكومى
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com