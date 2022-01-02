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محمود مسلم

بريد الوطن .. رباه

كتب:

الوطن
11:18 م | الأحد 02 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

رباه إنى قد سئمت

من المعاصى والذنوب

ضاع الطريق وليس لى

إياك يقبل من يتوب

أنت المقدّر للمصائر

والمقلّب للقلوب

بل أنت تستر للعصاة

تعمداً كل العيوب

رباه ذنبى عالق فى عنقى

فلا شخصٌ ينوب

يا رب فاعصمنى من الشيطان

فى اليوم العصيب

فظلال عفوك دائمات

ليس يلحقها النضوب

رباه إنى كالغريب

مشتتٌ بين الدروب

فارحم ضعيفاً مستجيراً

إن جودك لا يغيب

                                                                      عبدالناصر الكومى 

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