عبد الرحيم كمال: كتبت مسلسل الرحايا على أغنيات شريط الأيام لعلي الحجار

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، الآن، ندوة مع الكاتب عبد الرحيم كمال، لمناقشة روايته «أبناء حورة»، ويشارك في حضور الندوة على الحجار، ولقاء سويدان، والسيناريست ناصر عبد الرحمن والشاعر أحمد عبد الفتاح.

عبد الرحيم كمال يرحب بضيوفه فى الندوة الخاصه به

وقال عبد الرحيم كمال خلال الندوة، «أنا فرحان إني وسط أساتذتي وزمايلي، أنا في الأول عاوز اتكلم على الفنان على الحجار، اللى وأنا بكتب مسلسل الرحايا، كنت بكتبه على شريط الأيام، وكنت بتمنى أني أكتب مسلسل يغنيه، وحلمي اتحقق لما غنى تتر الرحايا، وتتر شيخ العرب همام».

وتابع كمال حديثه: «كتبت النص بتاع أبناء حورة في خيال عربي، وشايف أن أحنا لينا حكاية لازم ندافع عنها، وما يتبقى من أي إنسان هو سيرته، وكنت قاعد فاتح البلكونة في كورونا، فكان فيه طائر بيجي يغني وبيونسني، وهو كان الملهم ليا في الرواية، والحكاية ولدت حكاية تانية، والروايات غير الأعمال الفنية، لأنها كائن حر، عكس الأعمال الفنية، فالمخرج له الحق أن يتدخل في العمل، لأنه هو الراوي التاني للحكاية».

آخر أعمال عبد الرحيم كمال

وأضاف عبد الرحيم كمال: «الرواية المفروض تبقى ألفين صفحة، ومفروض تبقى على 3 أجزاء، والناشر شجعني على ده، أنا قعدت بكتب الرواية سنة و4 أشهر».

يذكر أن السيناريست عبد الرحيم كمال، كان شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين، الأول القاهرة كابول، بطولة فتحى عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي، والثاني مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيي الفخراني.