حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه شخصية مسيطرة، يحرص على أن ينساق خلفه الأشخاص المحيطين به، كما أنه يحرص على تحقيق التقدم في حياته المهنية بشكل سريع.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

رغم الضغوط.. حاول أن تبقى هادئا وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتسامح.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.