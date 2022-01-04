حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يلفت مولود برج الأسد انتباه من حوله بسهولة، فبسبب شخصيته القيادية وشجاعته المفرطة، لديه قدرة على جذب اهتمام الجميع في وقت قصير.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر يقترن مع عطارد وزحل في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجنب الصدام مع شريك الحياة ولا تضن عليه اليوم بكلمات حلوة تكسبه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.