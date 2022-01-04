«الديهي» يفتح النار على الخارجية الهولندية: «انتوا محتاجين درس في حقوق الإنسان»

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على وزارة الخارجية الهولندية، بعد انتقاد الأخيرة حقوق الإنسان في مصر منذ نحو شهر، عارضًا مقطع فيديو يرصد تعامل الشرطة الهولندية مع المتظاهرين المحتجين على القيود الصحية التي فرضت بهولندا، بالكلاب.

مصر ترفض أي درس خصوصي لها في حقوق الإنسان

وسخر «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على «TeN»، من تعامل الشرطة الهولندية مع المواطنين هناك، قائلًا: «هذه هي حقوق الإنسان الهولندية دول اللي بيدونا درس في حقوق الإنسان، وفي كيفية التعامل مع الإرهابيين وليس مع المعارضين ولا المتظاهرين والمعتصمين، هذه هي الشرطة الهولندية الراقية».

وتابع موجهًا حديثه للخارجية الهولندية: «أنتو اللي محتاجين درس في حقوق الإنسان وفي كيفية التعامل مع المتظاهرين، ونحن نرفض أي درس خصوصي».

الديهي يناشد هولندا التعامل مع المتظاهرين بشكل آدمي

وأعلن الإعلامي نشأت الديهي احتجاجه على ما يحدث ضد المواطنين الهولنديين، مناشدًا السلطات الهولندية التعامل مع المتظاهرين بشكل لائق، وبما طلبته الخارجية الهولندية بتقريرها عن حقوق الإنسان في مصر.

وعلى جانب آخر، ذكر الديهي أن شركة بلاك بيري أعلنت توقف عمل مجموعة من هواتفها القديمة، لكونها لم تطور من نفسها، وأفسحت المجال لغيرها من الشركات، متسائلًا: «ليه معندناش إرادة للدخول في هذه الصناعة؟، بتاع فيس بوك وتويتر وتيك توك عملوا تطبيقات، ليه منعملش تطبيق مصري عربي، هو احنا معندناش عقول ومفكرين ومتخصصين قادرين على إطلاق تطبيق مصري؟».

تصميم تطبيق مصري على الهواتف

وواصل نشأت الديهي: «أنتظر اليوم الذي يأتي فيه السيسي بالمختصين بقصر الاتحادية ليطلب منهم إطلاق تطبيق مصري للتواصل»، مناشدًا المستثمرين المصريين تمويل إطلاق تطبيق مصري لتحقيق الخصوصية التكنولوجية لنا، متابعا: «ده مش بدعة، مش عايزين نبقى على هامش الكون، مش عندنا إمكانيات كمان مش عارفين نفكر ونبدع»، مشددًا على ضرورة تركيز الإعلام على استضافة المختصين والمبدعين الذين لديهم القدرة على الإبداع.