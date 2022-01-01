«المصرف المتحد».. رهان البنك المركزي الرابح يواصل الصعود!

دائماً ما يراهن البنك المركزى على تخطى الأزمة والتى كانت تلك المرة من خلال عملية استحواذ قسرى ضمت 3 بنوك هى البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والتى تمت فى ضوء خطة الإصلاح المصرفى التى بدأت فى مصر منذ 2003، بهدف الإبقاء على الكيانات البنكية قوية وقادرة على المنافسة وسط قواعد السوق المفتوحة ومساندة قاطرة التنمية الشاملة، بجانب تقليل عدد البنوك العاملة بالسوق المحلية من 69 بنكاً إلى 39 بنكاً والعمل على تقوية مراكزها المالية.

ساند البنك المركزى قصة النجاح من خلال قرض مساند بقيمة 3 مليارات جنيه تمت زيادته ليصل إلى 5 مليارات حتى يتمكن من سد الفجوة الموجودة، ويصبح بذلك البنك المركزى هو المالك الرئيسى للمصرف المتحد بـ99.9%.

مؤسسات محلية ودولية تحتفي بإنجازات المصرف المتحد.. وتمنحه 37 جائزة خلال 15 عاماً

لم تكن مجرد عملية استحواذ، بل أصبحت تجربة نجاح حقيقية قادها أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وعبّر عنها تطور مؤشرات المصرف بفضل رؤيته وسياساته المتطورة.

أشرف القاضي يقود المصرف لقصة نجاح رائدة.. ويقفز برأسماله 400%

حيث نجح «القاضى» فى نمو رأسمال البنك من مليار جنيه عند عملية الاستحواذ فى يونيو 2006، إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية 2017، ثم إلى 5 مليارات فى ديسمبر 2021، بنمو 400% خلال 15 عاماً، وبنمو 42.85% خلال الـ3 سنوات الأخيرة، ويعد بذلك من أوائل البنوك التى تتوافق مع قانون البنوك رقم 194 لعام 2020، معتمداً على تمويل مباشر من أرباحه المحتجزة.

يسوِّي حالات تعثر بـ 5.5 مليار جنيه.. ويصعد بأرصدة الأوعية الادخارية إلى 44 ملياراً

كما انخفضت محفظة الديون غير المنتظمة من 6.3 مليار جنيه فى يونيو 2006، إلى 800 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021 فلا تتخطى محفظة التعثر 3% من إجمالى المحفظة الائتمانية بالمصرف، لينجح المصرف فى تسوية مديونيات متعثرة بقيمة 5.5 مليار جنيه، وحفاظاً على أموال المودعين وقوة المركز المالى يحتجز المصرف المتحد مخصصات تغطى 100% من قيمة الديون المتعثرة.

وتمكن «القاضى» من تعزيز القاعدة الائتمانية بالبنك لترتفع من 10 مليارات جنيه بنهاية 2018، وتصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، بزيادة 10 مليارات جنيه، محققاً نمواً بنسبة 100%، خلال الـ3 سنوات الأخيرة.

ولم تقتصر إنجازات «القاضى» عند هذا الحد، بل تمكن من نمو أرصدة الأوعية الادخارية لدى البنك من 32 مليار جنيه بنهاية 2018، إلى 44 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، بزيادة 12 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 37.5% خلال الـ3 سنوات الأخيرة.

2021 عام إنجازات المصرف المتحد

استطاع المصرف المتحد الدخول كشريك استراتيجى ضمن كوكبة من البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشروعات القومية الكبرى والتى تخدم أهداف التنمية الشاملة وذلك بإجمالى قيمة 1.335 مليار جنيه، لعل أبرز تلك التمويلات مشاركة المصرف بـ500 مليون جنيه فى تمويل مشترك بقيادة البنك الأهلى المصرى ومشاركة 11 بنكاً لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة بإجمالى تمويل قدره 12.3 مليار جنيه لتطوير ميناء أبوقير بالإسكندرية.

كما شارك المصرف بـ250 مليون جنيه ضمن تحالف مصرفى لتمويل أركان بالم للاستثمار العقارى بقيادة البنك المصرى لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى انضمامه فى تحالف يضم صندوق مصر السیادى وبنك مصر والقابضة للتأمين لتأسيس منصة «لايتهاوس» للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه.

واقتنص المصرف المتحد فى الاكتتاب العام لشركة أى فاينانس حصة بلغت 35 مليون جنيه بالتزامن مع بداية الأطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلاً عن مشاركة المصرف كمؤسس بقيمة 50 مليون جنيه فى صندوق «أفانز منارة» والذى يطلق عليه صندوق الصناديق «fund of funds».

وعلى صعيد التمويل العقارى وقّع المصرف بروتوكول تعاون مشترك مع شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى بقيمة 500 مليون جنيه، كما قام المصرف ومحافظ بورسعيد بتوزيع عدد من الشقق السكنية المخصصة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى مدينة بورفؤاد، كما تُوِّج المصرف المتحد كسابع أكبر ممول بالسوق للتمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل بحجم تمويلات تخطى المليار و300 مليون جنيه وعدد قارب الألف عميل.

كما عمل المصرف خلال 2021 على تقديم حلول مصرفية وخدمات مبتكرة، معلناً عن طرح منتج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ضمن المبادرة الرئاسية وتحت رعاية البنك المركزى، وقام بطرح باقة «أجيال» ضمن الحلول المالية المبتكرة التى تستهدف الشباب من 16 - 21 عاماً، فضلاً عن طرح بطاقة U-Got-A-Gift هدية استثنائية ومبتكرة للعملاء وغير العملاء بهدف بث روح المحبة والترابط بين أفراد المجتمع فى المناسبات المختلفة، كما قام المصرف المتحد بابتكار خدمة «وكيلك المضمون» لتأمين الاستثمارات خاصة فى مجال التطبيقات الإلكترونية لعملائه من أفراد ومؤسسات داخل وخارج مصر. ولم يغفل المصرف عن مشاركته فى عدد من المبادرات القومية التى قادتها الحكومة والبنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمدفوعات، منها مبادرات الشمول المالى، كما أطلق المصرف حملة توعية بسرّية البيانات والأمن السيبرانى للعملاء تحت شعار «كن حذراً» فى وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شارك بقوة فى مبادرات البنك المركزى المصرى، وتقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والخدمات الرقمية والاستشارات الفنية مع الحفاظ على استدامة النمو والأرباح.

وفى مجال التمويل المتناهى الصغر، خصص المصرف 500 مليون جنيه للتمويل المتناهى الصغر خلال 2021، كما قام بتمويل أول عميل يحصل على تمويل متناهى الصغر عبر محفظة UB الرقمية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للمصريين خاصة الشباب من خلال الثلاثة مراكز لرواد النيل التابعة له بكل من القاهرة والدقهلية والمنيا.

كما قام المصرف المتحد بتدشين أول منظومة تشاركية موجهة لتمكين شباب المصرف المتحد من خريجى أكاديمية النجوم الساطعة High Fliers مصرفياً وإدارياً وإشراكهم ضمن فعاليات وبرامج مبادرة «رواد النيل» القومية، وشهد المصرف افتتاح برنامج تنمية سلاسل القيمة لصناعة الأثاث ضمن مبادرة رواد النيل بمشاركة 30 شركة صغيرة ومتوسطة مصرية.

وعلى صعيد الانتشار الجغرافى قام المصرف بتجهيز مبنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تخطت مليارى جنيه استعداداً للانتقال فى 2022، بالإضافة إلى افتتاح خمسة مراكز للخدمات البنكية الرقمية digital center بتقنيات عالمية، كما تم افتتاح 3 فروع جديدة للمصرف ليصل عدد فروعه إلى 68 فرعاً.

وعلى صعيد التحول الرقمى، أطلق المصرف خدمة الاشتراك الذاتى لمحفظة UB الرقمية تحت شعار «بنكك على الخط»، فضلاً عن عملية التحديث المستمر لحزمة الخدمات الرقمية من الإنترنت البنكى والموبايل البنكى ومحفظة UB الرقمية والتى تتميز بخاصية استخدام رمز الإجابة السريع QR Code Scan.

كما تم تحديث البطاقة اللاتلامسية عبر ماكينات الصراف الآلى والبطاقات بأنواعها، وإطلاق خدمة التفعيل الذاتى على خدمات الإنترنت البنكى والموبايل البنكى، فضلاً عن خدمة كود الأمان للبطاقات.

وحول دعم المرأة، أطلق المصرف حملة «ست بـ 100 راجل» بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وبمناسبة يوم المرأة المصرية أطلق المصرف حملة «الست المصرية.. قلب الدنيا».

وفى مجال المسئولية المجتمعية، قام المصرف بتوجيه الدعم لصندوق تحيا مصر بالتبرع بـ15 مليون جنيه لشراء جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بهدف تطعيم غير القادرين ضمن منظومة العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وبمناسبة عيد الأم أطلق المصرف المتحد حملة «سجون بلا غارمات» للإفراج عن 3000 سيدة بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، كما أطلق قوافل الإطعام لمئات الأسر الأشد احتياجاً فى محافظة جنوب سيناء ومحافظات الصعيد، ومشروع «تجليات» لتمكين أهالى مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلى تحت شعار «تجليات.. تتوارثها الأجيال»

تقدير محلي ودولي

15 عاماً، توجت مسيرة المصرف المتحد الناجحة بسلسلة من الإنجازات المحلية والعالمية، وحصد خلالها 38 جائزة محلية وإقليمية ودولية مهمة، بفضل جهود أبنائه وتفانيهم فى العمل، واستطاع المصرف المتحد أن يصل إلى أهدافه المنشودة.. ومستمرون.

وشهد 2021 حصاد المصرف المتحد لـ4 جوائز ما بين محلية وعالمية، وهى اختيار جيهان أبوحسين رئيس «إيثار» للتنمية المجتمعية بالمصرف المتحد الأم المثالية 2021، بالإضافة إلى تكريم جرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسى بالمصرف المتحد تقديراً لإسهاماتها الإعلامية وجهودها فى تطوير وتحسين صورة المرأة بالإعلام بمؤتمر «مصر بوابة الاستثمارات المستدامة لأفريقيا».

كما منح المجلس العربى للمسئولية المجتمعية بجامعة الدول العربية المصرف المتحد الجائزة العربية لأعمال الخير للمشروعات الأكثر ابتكاراً عن مشروع «تجليات للتمكين الاقتصادى لأهالى سانت كاترين»، وآخرها كان منح الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب «جائزة التميز لأفضل مصرف من حيث الشمول المالى 2021».