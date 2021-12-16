«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه لتمويل «الموازنة العامة»

يعتزم البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس، اقتراض نحو 36 مليار جنيه، عبر طرح أذون خزانة متعددة الآجال، على أن تستخدم وزارة المالية الحصيلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.

وتُنيب وزارة المالية المصرية، البنك المركزي المصري، في إدارة عمليات طروحات وإصدار سواء أذون أو سندات الخزانة ذات الآجال المختلفة، بشكل أسبوعي على مدار العام المالي.

طرح أذون خزانة

وأعلن البنك المركزي المصري، مساء أمس الأربعاء، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، اعتزامه طرح أذون خزانة صباح اليوم الخميس، بقيمة تصل إلى 35.5 مليار جنيه، تتنوع بين 4 مليارات جنيه مقابل طرح أذون خزانة أجل 91 يوما، بينما يطرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه، في حين قرر طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 14.5 مليار جنيه، بينما سيطرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 14.5 مليار جنيه.

الاجتماع الأخير للبت في أسعار الفائدة

ووسط ترقب مجتمع المال والأعمال، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم أيضا الاجتماع الأخير خلال عام 2021، للبت في أسعار الفائدة التي تسجل حاليا مستويات 9.25 للإقراض، و8.25% للإيداع، بعد تثبيت لأسعار الفائدة لـ7 مرات على التوالي، منذ نهاية العام الماضي.

كانت وزارة المالية جمعت ما يزيد عن 41 مليار جنيه، خلال الأسبوع الحالي، بعدما أصدرت أذون خزانة متعددة الآجال بعدما فوضت البنك المركزي في طرح أذون خزانة أمس الأول الثلاثاء، نيابة عن الوزارة.

وتنوعت أسعار الفائدة بين 13.28% بالنسبة للأذون أجل 273 يوما، في حين بلغ سعر الفائدة بالنسبة للأذون أجل 182 يوما نحو 12.45%، وسعر الفائدة لأذون الخزانة 91 يوما بنحو 12.98%، وأخيرا سعر الفائدة بالنسبة لأذون الخزانة أجل 364 يوما نحو 12.05%.