مطرب الغزالة رايقة: أدرس في الصف السادس.. وأسعى للغناء والتمثيل

قال الطفل محمد أسامة، مطرب أغنية الغزالة رايقة، إنه سعيد بأن حققت أغنيته انتشارا مؤخرا، مشيرا إلى أن هذا جاء بتوفيق من الله، ولم يتوقع هذا النجاح الكبير، مبينا أن أصدقائه وجيرانه وأهله فرحين بما حققه من نجاح، والمدرسة تعمل على إشراكه في مسابقات عديدة، وفاز بالمركز الأول قبل اشتهار أغنيته، لافتا إلى أنه يحب الغناء للفنان الكبير محمد عبد المطلب.

قدم على كاستنج للتمثيل مع منى زكي ولم يتم الرد عليه

وأضاف «أسامة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، مساء اليوم، أنه أجرى كاستنج في أحد المسلسلات التي يجرِ تصويرها مع الفنانة منى زكي، لكن لم يتم إبلاغه حتى الآن، بالموافقة على عمله بالمسلسل، موضحا أنه يدرس في الصف السادس الابتدائي، ويريد أن يصبح مطرب وممثل.

مقدم شخصية كرومبو يقلد عدد كبير من الفنانين

قال أحمد سعودي، مؤدي شخصية كرومبو الكارتونية، إن لديه موهبة تقليد أصوات الأشخاص منذ صغره، وغنى أغنية للفنان محمد فؤاد، وقلد صوته بشكل قريب للغاية، وقلد شخصية أطاطا في فيلم عوكل، وقلد شخصية عوكل واللمبي والفنان الراحل محمد نجم، والمطرب محمود العسيلي، مشيرا إلى أنه يحب الفن منذ صغره، وحصل على عدة ورش من أجل تطوير مهاراته.

التعارف بين سعودي ومحمد أسامة

وأوضح مؤدي شخصية كرومبو الكارتونية، أنه شاهد الطفل محمد أسامة في استوديو غناء عند الموزع محمد جودة، وطلب منه أن يجرِ إنتاج أغنية لمحمد أسامة، وكذلك تنفيذ مقلب ضد ما يعرف بـكرس مصر، ومن بعدها أصبح صديقه المقرب.