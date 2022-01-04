صلاح عبد الله: تصوير معلمة المنصورة وواقعة بسنت «مش أخلاق مصريين»

استنكر الفنان صلاح عبد الله، واقعة إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية، لمشاركتهم في وصلة رقص على مركب نيلي، أثناء رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة، مءكدا أن ما يحدث من تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر لا يتناسب مع أخلاق المصريين، «الموضوع بقى دمة تقيل أوي»، وذلك خلال مداخلة في برنامج « مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يعرض على قناة «etc».

فبركة صورة تسببت في إزهاق روح طالبة

وانتقد «عبد الله»، مصوري الفيديو، ومن نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «من يقوم بسلوك التصوير بهدف النشر والتشهير، شخص سخيف ومريض نفسي، يحتاج لعلاج»، مطالبًا الجهات القضائية، بسرعة محاكمة المتهمين في قضية فبركة صور الطالبة بسنت في الغربية، الأمر الذي دفعها للانتحار، وهي طالبة ذات الـ17 عامًا، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن فبركة صورة أو فيديو تسبب في إزهاق روح طالبة.

الجهات الأمنية بالمحافظة وعدت بالحصول على حقوقنا

فيما علق سليمان شلبي، ابن عم «بسنت» ضحية الابتزاز بمحافظة الغربية، أنه تم القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام، كما أن الجهات الأمنية بالمحافظة وعدت بالحصول على حقوقنا، موضحًا أن والدة الضحية مصابة بالجلطة.

وتابع: «ما حدث من فبركة دخيل على القرية بسبب انتهاك الحياة الشخصية للأفراد»، مؤكدًا أحد المتهمين قام بتهديد بسنت، وقال لها «هعلمك الأدب وهربيكي» حيث قام بمشاركة صورها الشخصية بين أهالى القرية، فيما أن أحد المعلمين قام بالتنمر على بسنت واحرجها امام زملائها بدلا من احتوائها.