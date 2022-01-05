البرلمان يبدأ اعماله في العام الجديد بمناقشة قانوني العمل والتخطيط

يواصل البرلمان المصري بغرفتيه مناقشة عدد من القوانين المهمة مع بداية العام الجديد.

بدأ مجلس الشيوخ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والذى يعيد التوازن فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

قانون العمل الجديد

كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد مزايا تأمينية وينظم الأجازات المرضية والسنوية للعاملين بالقطاع الخاص.

ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ مناقشة باقي المواد لمسروع قانون العمل الجديد يوم 16 من الشهر الجارى.

ويواصل مجلس النواب جلساته البرلمانية غدا، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

قانون التخطيط العام للدولة

وكان المجلس قد انتهى من الموافقة المبدئية على مشروع القانون ،كما تم الموافقة على 4 مواد من بينها مادة الإصدار.

يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.

ويتضمن أيضا تحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

انعقاد «النواب والشيوخ» معا لأول مرة

يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ قد أعلنا إنعقادهما معا طوال الاسبوع لأول مرة، وذلك لمناقشة قانون العمل الجديد، وقانون التخطيط العام للدولة، كما أن هناك عددا من النواب سيشاركون في منتدى شباب العالم الذي يعقد في الفترة من من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من الشباب من مختلف أنحاء العالم.