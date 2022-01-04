«المستشفى الملكي بلندن»: اكتشاف 50% من إصابات كورونا ببريطانيا صدفة

قال الدكتور أحمد المشتت، الطبيب والجراح بالمستشفى الملكي في لندن، اليوم، إن 50% من مصابي كورونا الموجودين في المستشفيات ببريطانيا تم اكتشافهم بالصدفة عند دخولهم المستشفى لعلاج أمراض أخرى، موضحا أن هذا يؤكد أن سلالة أوميكرون أعلى إصابات من السلالات السابقة.

سبب زيادة إصابات كبار السن

وأضاف «المشتت»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك زيادة في نسبة إصابات كبار السن، وذلك بسبب الزيارات في أعداد الميلاد على الرغم من حصول أغلب الأشخاص على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.

وأوضح أن فترة التعرض للإصابة ودخول المستشفى، تستمر أسبوعين؛ لذا لم يحدث ضغط على أسّرة العناية المركزة في الفترة الحالية، ولكن الأسبوعين المقبلين يكونان الفيصل في الأمر.

التطعيمات لا تؤثر على سرعة الانتشار

وأكد الطبيب بالمستشفى الملكي في لندن، أن التطعيم المضاد لكورونا يعمل على تقليل الوفيات والأعراض الشديدة، ولكن لا يؤثر على سرعة انتشار الفيروس، وتأثيره ضعيف في هذه النقطة، مبينا أن الفيروس انتشر في الفئات بين 18 و60 عاما، لأنها الأكثر حركة في بريطانيا، مرجعا سبب الإصابة إلى رفع القيود عن السفر.