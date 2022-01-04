«الصحة»: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا داخل مستشفيات العزل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، تشهد ارتفاع كبير في معدلات الشفاء عن غيرها من الموجات الثلاثة السابقة، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مؤكدا أن 90% من حالات العزل الصحي بمستشفيات العزل الصحي لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومعظمهم لم يتلقوا اللقاح.

الصحة تطالب المواطنين بضرورة الاستمرار التسجيل للحصول على لقاح

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللقاحات مهمة، وندعو المواطنين بضرورة الإسراع في الحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى، ومحاولة السيطرة على الفيروس، والوصول إلى المستهدف، وهو 50% على منتصف العام الجاري، مشيرا إلى استمرار الوزارة في استقبال شحنات لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة، أولها غدا شحنة من لقاح أسترازينيكا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين الحاصلين علي لقاح كورونا لم يرد للوزارة اي شكوي بظهور اي أعراض مرضية أو أعراض جانبية خطيرة عليهم أو غريبة، والاعراض الجانبية تزول في غضون يومين لا اكثر بالإضافة إلي الراحة فقط.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن معظم حالات إصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة بسيطة ومتوسطة، وهناك فرق طبية تقوم بمتابعة الحالات، عن طريق مبادرة الرئيس لحالات العزل المنزلي، وعن أدوية علاج كورونا، مشيرا إلى أن جميع الأدوية متوفرة، ولا يوجد أي نقص بها.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر، لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.