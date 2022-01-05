تفاصيل ضبط المتهمين في «مأساة بسنت».. ونصائح من خبير تكنولوجي

قال عبد الله أبو المجد، خطيب شقيقة الطالبة بسنت المنتحرة ، ومحامي الأسرة، إن الشابين المتهمين في النيابة فبركا صورة فاضحة للفتاة بسنت المنتحرة، مبينا أن عمر الشابين 17 سنة، وتم إعلان القبض عليهما على صفحة وزارة الداخلية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إقرار الشابين بتهمتهما

وأضاف «أبو المجد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء أمس الثلاثاء، أن الشابين أقرا بتهمتهما بعد انتحار الطالبة بسنت منذ أيام قليلة، مقدما الشكر إلى وزارة الداخلية لسرعة استجابتها في القبض على المتهمين، مؤكدا أن النيابة العامة عاينت منزل الطالبة بسنت اليوم من أجل رفع البصمات ورسالتها.

نصائح من خبير تكنولوجيا

فيما قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الإكثار من رفع الصور الخاصة بالشخص على السوشيال ميديا يجعله عرضة للابتزاز من قبل مجهولين لذا يجب التقليل من نشر الصور الخاصة، موضحا أن التباهي بالصور قد يأتي بضرر أكبر، مبينا ضرورة عدم نشر صور لأشخاص غير معروفين لأن الشخص قد يصبح شريك شخص ما بسبب نشره للصور، موجها نصيحة للأفراد بعدم فتح اللينكات الغريبة لأن هذا يسحب البيانات الخاصة بهم وينشر معلومات خاطئة وقد يطلب أموالا من آخرين.

انتحار شابة بعد محاولة ابتزاز

وتعرضت الشابة بسنت للابتزاز من شابين وانتحرت بعد انتشار صور مفبركة تظهر عارية وتركت رسالة لأمها لتؤكد لها أنها ليست صاحبة الصورة وأنها مفبركة.