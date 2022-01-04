جمال بخيت ينعى الحجار: مات وهو بيتفرج على التلفزيون.. يا ريتني كنت مكانه

نعى الشاعر الكبير جمال بخيت، باكياً المطرب أحمد الحجار الذي وافته المنية منذ قليل، إثر أزمة قلبية.

بخيت: أحمد الحجار توأم روحي

بخيت في نعيه عبر صفحته على «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. رحل الملاك أحمد الحجار.. يا ريتني كنت أنا يا أحمد».

وقال بخيت في تصريحات خاصة «الوطن»: «دا مات وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون.. أنا صدمت ده مش أخويا وبس.. أحمد الحجار توأم روحي».

سيرة فنية ناجحة للفنان أحمد الحجار

يذكر أن الفنان أحمد الحجار ولد في 7 سبتمبر 1956، وقدم خلال مسيرته الفنية، الكثير من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا؛ سواء أغانٍ أو أعمال درامية، وكان من بينها: «خيوط الشمس، وخالتي صفية والدير، ورصاصة في القلب».