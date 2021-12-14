جمال بخيت: زيارة الرئيس لجامعة كفر الشيخ كلها رسائل عظيمة

قال الشاعر جمال بخيت، تعليقًا على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكورال جامعة حلوان، إن هذا يومًا مصريًا عظيمًا، والرئيس أشار إلى أن خطته بعد مؤتمرات الشباب، هي زيارة الجامعات للقاء الشباب، وهذا يعتبر مطلبًا تاريخيًا لأن قوة أي دولة تكون في جامعاتها لتكون مراكز بحثية وحاضنة للوعي والثقافة، وهي كنز أي بلد، والرئيس لم يكتف بلقاء الطلاب ولكن تجول في الجامعة أيضًا وحفز الطلبة، وهذه كلها رسائل عظيمة جدًا يجب أن يفهمها كل مسؤول في مكانه.

توجيهات من الرئيس باحتضان المواهب

وأضاف «بخيت» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمواهب، يعكس مدى اهتمام الدولة بالفن والإبداع، خاصة توجيهاته بأن تحتضن مدينة الثقافة والفنون في العاصة الإدارية هؤلاء الشباب، لافتًا إلى أن المدينة «مكان يشرح القلب، وتضاهي أعظم الأماكن في العالم والجميع يفتخر بوجوده في مصر، وتكون مركز إشعاع كبير لإخراج الفن المصري الحقيقي، ولولا الدولة مكناش ممكن نشوف موكب المومياوات، واحتفالية طريق الكباش، والفن أمن قومي ويجب على الدولة أن تعود للإنتاج مرة أخرى».

وتابع أنه سعيد بتقديم أغنيته «يبقى أنت أكيد المصري» من قبل كورال جامعة حلوان، خلال زيارة الرئيس، مشددًا على أن جيله تربى على الأغاني الوطنية التي قدمتها الأجيال السابقة، وتقديم الأغنية في الاحتفالية اليوم دليل على أنها دخلت إلى وجدان الشباب في الجامعات وهذا أمر مهم.

الاهتمام بالمواهب الجديدة

وشدد على أن الفتاة «كنزي» التي قدمت أغنيته صوتها رائع، وهي مثل «الكنز» والمشهد كله كان رائعًا، وهؤلاء الشباب هم كنز مصر ووجهها الفني الحقيقي، ويجب أن نضع مليون خطًا تحت الكلمة التي قالها الرئيس بتوفير الفرصة للشباب وأنه «مش معقول يكون فيه 100 مليون مصري مفيهمش الأفضل في كل حاجة».

وأشار إلى أن جميع الجهات التابعة للدولة التي كانت تنتج أغاني توقفت عن ذلك، موضحًا أن الإذاعة المصرية أنتجت نحو 70% من تراث الأغاني، وشركة صوت القاهرة كانت تنتج أغان كثيرة، ولكنهما توقفا عن الإنتاج، مشددًا على أهمية أن يكون للشباب أغانيهم التي تعبر عنهم وتمثلهم، وذلك بدلًا مما يحدث من «الهاموش» الموجود على وجه الفن المصري عبر موقع اليوتيوب والإنترنت.