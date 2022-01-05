هاني شاكر لـ«الوطن»: أحمد الحجار مطرب شامل ومصر فقدت قيمة كبيرة

نعى الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية، الفنان أحمد الحجار، قائلًا: «فنان أصيل من طمي مصري نشأ وتغنى بحب الوطن»، معزيًا كل الشعب المصري لوفاته، لافتًا إلى أن الراحل صوت لكل المصريين، داعين من الله أن يتغمده بواسع رحمته وكريم مغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

هاني شاكر ينعي أحمد الحجار

وتابع هاني شاكر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الراحل أحمد الحجار من المطربين الشاملين الذين برعوا في الأغاني وفي التلحين وله بصمات كبيرة، مشيرًا إلى مصر خسرت قامة كبيرة، كما وجه التعازي لشقيقه علي الحجار وتمنى من الله أن يلهمه ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

مسيرة أحمد الحجار

يذكر أن أحمد الحجار ينتمى لعائلة فنية فوالده إبراهيم الحجار مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وشقيقه النجم على الحجار، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أعمال ليلى مراد وأسمهان.

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب في السنة الأولى له بالكلية، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، إلى جانب تلحين العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية.