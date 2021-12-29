استعدادات الكنيسة لاحتفالات عيد الميلاد.. الحضور 25%

تستعد الكنيسة المصرية بعد ساعات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بعد أن أعلن البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عودة الاحتفالات إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة مرة أخرى، بعد توقفها العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وذلك مساء الخميس 6 يناير 2022، بحضور البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وترصد السطور التالية استعدادات الكنيسة لاحتفالات عيد الميلاد، كما يلي:

استعدادات الكنيسة لاحتفالات عيد الميلاد

وفي هذا الصدد، قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إنّ البابا تواضروس الثاني سيؤدي قداس صلوات عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط إجراءات تنظيمية واحترازية مكثفة، أعلنتها الكنيسة في وقت سابق، تحدّث عنها خلال إلقائه عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي، حيث قال: «علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل وجود المتحور الجديد أوميكرون».

حضور شعبي في احتفالات عيد الميلاد

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية لـ«الوطن»، أنّ قداس صلوات عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح سيكون بحضور شعبي بنسبة لن تزيد عن 25% من مساحة الكنيسة، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، وستتولى النظام متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذها، وسيستقبل البابا المهنئين في قداس صلوات عيد الميلاد.

الكنيسة لن تستقبل مهنئين في مقر البابا

وأوضح القمص موسى، أنّ الكنيسة أصدرت أمس بيانا أوضحت فيه أنّه لن يكون هناك استقبال للمهنئين صباح يوم العيد بمقر البابا تواضرس الثاني، بسبب جائحة كورونا، ولن تكون الفرصة متاحة لاستقبال المهنئين بسبب الإجراءات الاحترازية، والاحتفال بعيد الميلاد سيكون بأداء قداس صلوات العيد فقط، وسيتم استقبال المهنئين في كاتدرائية ميلاد المسيح يوم العيد، وكل من سيأتي للتهنئة فمرحب به.

الإجراءات الاحترازية في احتفالات عيد الميلاد

وكانت الكنيسة أعلنت في وقت سابق الإجراءات الاحترازية لاحتفالات عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوصى البابا تواضرس الثاني، باتخاذ الاحتياطات الاحترازية، والحذر من الاختلاط والتزاحم بالالتزام بالإجراءات الصحية المهمة، كما اعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بأي تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.