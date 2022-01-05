طقس الغربية اليوم.. شبورة على الطرق وانخفاض الحرارة وهبوب رياح ترابية

تشهد مراكز ومدن محافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، أجواء جوية غير مستقرة وحالة من الطقس السيىء، إثر هبوب رياح وعواصف ترابية باردة على الطرق الفرعية والرئيسية.

أجواء جوية غير مستقرة

ورصدت «الوطن» حالة من الارتباك في حركة النقل والمواصلات بسبب سوء الطقس والشبورة المائية وهبوب الرياح والعواصف الباردة بين الطرق الفرعية والرئيسية، أهمها «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، و«طنطا - المحلة»، و«بسيون - قطور» و«السنطة - زفتى»، و«كفرالزيات - طنطا»، و«زفتى - طنطا»، و«سمنود - المحلة»، و«قطور - بسيون»، وغيرها من الطرق.

تفعيل غرف العمليات والطوارىء لحل أزمات الطقس السيئ

وأصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته، إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بأهمية التنسيق الكامل مع مسؤولي الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها رؤساء مجالس المدن والأحياء، والتنسيق مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات، لحل الأزمات المحتملة خلال موجة الطقس السيىء.

كما شدد محافظ الغربية على أهمية تفعيل غرف العمليات والطوارىء بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات، لتلقي شكاوي المواطنين أثناء موجة الطقس السيىء والصقيع.

تلقي شكاوى المواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى الدفع بنحو 494 معدة وسيارة مجهزة لشفط وكسح مياه الأمطار، والتأكد من سلامة تشغيل غطاسات وبالوعات الصرف بالأنفاق الرئيسية والفرعية، وأهمها الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفر الزيات وطنطا والمحلة الكبرى، حفاظا على أرواح المواطنين وتيسيرا للحركة المرورية.