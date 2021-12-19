توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. طقس بارد نهارا ويصل لحد الصقيع ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن توقعات حالة الطقس التي تمر بها البلاد بداية من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، التي تشهد طقسا بارد مع زيادة احتمالية سقوط الأمطار.

توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، يسود خلال يومي الاثنين والثلاثاء، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوبي الصعيد وسيناء نهارا، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء وتتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وقال خبراء الأرصاد، إنّ غدا الاثنين تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد وأحيانا بنسبة حدوث ما بين 60 إلى 80%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد» على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد، أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث من 50 إلى 60% تقريبًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا في الغربية، الشرقية، المنوفية، ومدن القناة، وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.

نشاط الرياح حتى شمال الصعيد

تنشط الرياح اليوم على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل البحر الأحمر، مثيرة للرمال والأتربة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على المناطق المكشوفة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

أما يوم الأربعاء فتكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا، ليسود طقس مائل للبرودة من القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوبي سيناء والصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

ومن المنتظر أن تكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 20 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 22 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.