طقس اليوم بالغربية.. استمرار موجه الصقيع وارتباك المواصلات بسبب الشبورة

استمرت موجة الصقيع وانخفاذ درجات الحراراة في محافظة الغربية، صباح اليوم، بجانب هبوب الرياح والعواصف الباردة، الأمر الذي دفع الأسر والعائلات إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة، على مستوي مراكز ومدن طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

ارتباك حركة النقل والمواصلات مروريا بالغربية بسبب سوء الأحوال الجوية

ورصدت «الوطن» هطول الغيوم والشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أعاق رؤية قائدي السيارات، وأربك سير حركة النقل والمواصلات مروريا بالطرق الفرعية والرئيسية كافة، الواصلة بين مراكز «طنطا _ المحلة»، و«بسيون _ كفرالزيات»، و«السنطة _ زفتي»، و«سمنود _ المحلة»، و«قطور _ بسيون»، و«كفرالزيات _ طنطا»، وغيرها.

محافظ الغربية يوجه بالتعاون بين الجهات التنفيذية أثناء موجه الطقس السيىء

وأصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين الهنيدي، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، بضرورة استمرار رفع حاله الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة احتمالية هطول الأمطار وأخطار موجه الطقس السيىء والصقيع، حفاظا على صالح اتلعام وأرواح المواطنين.

وشدد محافظ الغربية في توجيهاته إلى مساعديه على أهمية التعاون الكامل مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات، لحل المشكلات المحتملة في أثناء الأحوال الجوية المتقلبة.

الدفع بـ494 معدة وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار

جدير بالذكر أن محافظ الغربية وجه بالدفع بنحو 494 معدة وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار، موجها بأهمية التأكد من تشغيل غطاسات وبلاعات صرف المياه بالأنفاق العمومية الرئيسية والفرعية، أهمها الدلجمون وستوته والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبري.