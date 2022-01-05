بورسعيد تستعد لنوة الفيضة الكبرى بنشر سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار

انتشرت سيارات ومعدات الأحياء فى بورسعيد، صباح اليوم، لتنظيف الشوارع وتسليك بالوعات الأمطار قبل بدء نوة الفيضة الكبرى التي تشهدها البلاد الأسبوع المقبل، طبقا لتبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال الدكتور منصور بكري رئيس حى المناخ ببورسعيد لـ«الوطن»، إن الحي نشر التنفيذيين ومعهم السيارات والمعدات في مختلف شوارع الحي لاستكمال أعمال تطهير بالوعات الأمطار ورفع المخلفات والرمال منها، لضمان عدم تكدس مياه الأمطار في كل الشوارع حال حدوثها.

وأكد «بكري»، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة حي المناخ واستعداداته لمواجهة التغيرات الجوية المحتملة خلال هذه الفترة، بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة المنشآت الصحية بالحي.

وأكد العميد محمد زمزم رئيس حي الضواحي، في بيان، استمرار أعمال كسح تجمعات الأمطار بمنطقة حرفيين فاطمة الزهراء، ضمن جهود الحي المستمرة للتعامل الفورى مع سقوط الأمطار ومواجهة تقلبات الطقس السيئ.

وأوضح إنه تابع الانتهاء من إجراءات كسح وشفط تجمعات المياه وقيام سيارات ومعدات الكسح بالرفع الفوري لبقايا مياه الأمطار المتراكمة بمنطقه محال حرفيين فاطمة الزهراء، مؤكداً فتح عدد من المطابق وبالوعات الأمطار داخل شوارع المنطقة وحول محيط المحال بها لتصريف المياه المتراكمة.

غرفة عمليات لكسح تجمعات المياه وفتح بالوعات الأمطار

وأشار إلى استمرار العمل من خلال غرفة العمليات والتعامل الميداني لكسح تجمعات المياه، وفتح بالوعات الأمطار لتصريف المياه أولا بأول، لتسيير حركة مرور السيارات والمشاة، وعدم حدوث تكدس أو اختناقات للسيارات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

تعامل فوري مع الطقس السيئ خلال ساعات

كما أكد رئيس حي الضواحي على التعامل الفوري خلال الساعات المقبلة مع أي تداعيات لسقوط الأمطار ومواجهة تقلبات الطقس السيئ، والتعامل مع كل الظروف الطارئة، والتأكيد على جاهزية المعدات اللازمة.

كما وجه رئيس الحي بالتأكد من سلامة وتأمين كل أعمدة الإنارة العامة، لمنع أي حوادث، وإصلاح الأعطال على الفور والاستجابة لشكاوى المواطنين.