محافظ جنوب سيناء يوافق على 225 طلب تصالح في مخالفات البناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم، إن المحافظة تحقق أرقاما قياسية في التصالح في مخالفات البناء، إذ بلغت أعداد المتقدمين بملفات لفحص المخالفات ما يقرب من 8000 حالة على مستوى المحافظة، موضحا تشكيل لجنة بكل مدينة لاستلام وفحص أوراق المتقدمين.

وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، بهدف الحصول على خطاب من المدينة لتوصيل المرافق، مشيرا إلى أنه كل أسبوع تقريبا يتم الموافقة على أكثر من 100 حالة أسبوعيا، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

الموافقة علي المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الموافقة على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبورديس والتي تعتبر مركزا إقليميا للتنمية المعدنية، وذلك بعد عرض الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، موضحا أن المخطط يشمل مناطق سكنية، ومناطق حرفية، ومنطقة امتداد عمراني، إضافة إلى الشاطئ العام.

وقال، إن الموافقة صدرت على المخطط بمساحة 4229 فدانا، وبقيود ارتفاع متدرجة من 9 أمتار إلى 36 مترا من مستوى سطح الأرض، لافتا إلى أنه سبق واُعتمد الحيز العمراني للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية، بمسطح 8452.25 فدانا، منها 6855.99 فدانا خدمات إقليمية، وبطاقة استيعابية 20327 نسمة، وبكثافة سكانية 12.73 شخص/ فدان.

الموافقة على 110 طلبات تصالح في أبورديس

وذكر اللواء خالد فودة، أن إجمالي طلبات التصالح بالمدينة التي جرى الموافقة عليها 110 حالات حتى الآن، مشيرا إلى أنه وافق على 5 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة أبورديس «نموذج 10»، بعد أن عرض مبروك الغمريني رئيس المدينة الموقف بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

الموافقة حالات تقنين في أبوزنيمة

من جانبه، قال محمد حسن رئيس مدينة أبوزنيمة لـ«الوطن»، إن المدينة سباقة في إنهاء ملفات التقنين وطلبات التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن اللجان التي تفحص أوراق التقنين، وطلبات التصالح تعمل طوال اليوم لسرعة إنهاء الإجراءات.

وذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وافق على قرارين لتقنين أوضاع سكني، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، والقانون رقم 14 لسنة 2012 " تنمية سيناء" وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

في نفس السياق وافق المحافظ على 8 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة أبو زنيمة، لتصبح إجمالي قرارات التصالح بالمدينة 115 حالة، بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.